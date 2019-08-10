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РИА Новости

Комплекс "Кинжал" и Су-57 прикрывали действия авиации на "Авиадартсе"

13:29, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСу-57
Су-57
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Су-57 . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и истребители пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий ударной авиации на полигоне Дубровичи в розыгрыше тактического эпизода "Авиамикс" на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр, сообщили журналистам в пресс-центре игр.
"Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал" и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода "Авиамикс", открывающего финальную часть соревнований", - сказали в пресс-центре.
"Жители и гости Рязани в течение нескольких дней являются свидетелями бескомпромиссной борьбы настоящих воздушных бойцов, которые демонстрируют высокие возможности современной авиационной техники и отличную летную выучку. Участие в состязаниях укрепляет доверие и развивает сотрудничество между нашими странами", - сказал главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин, отрывая летную программу.
Он пожелал летчикам чистого неба и мягких посадок, а зрителям - отличного настроения и незабываемых впечатлений.
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Также главком ВКС вырази признательность представителям дружественных армий, принимающих участие в этом конкурсе. "Находясь в едином строю, лучшие летчики Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики показывают свое мастерство и профессионализм", - подчеркнул он.
Во время "Авиамикса" летчики также продемонстрировали воздушные дуэли истребителей Су-35С, массированные бомбовые удары самолетов Ту-22М3 и Су-34, ракетные удары штурмовиками Су-25СМ3 с различных видов маневра, высадку тактического десанта с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52, пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н и другие элементы. Впервые в тактических эпизодах были задействованы самолеты МиГ-31К и Су-57.
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