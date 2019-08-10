Комплекс "Кинжал" и Су-57 прикрывали действия авиации на "Авиадартсе"

РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и истребители пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий ударной авиации на полигоне Дубровичи в розыгрыше тактического эпизода "Авиамикс" на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр, сообщили журналистам в пресс-центре игр.

"Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал" и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода "Авиамикс", открывающего финальную часть соревнований", - сказали в пресс-центре.

"Жители и гости Рязани в течение нескольких дней являются свидетелями бескомпромиссной борьбы настоящих воздушных бойцов, которые демонстрируют высокие возможности современной авиационной техники и отличную летную выучку. Участие в состязаниях укрепляет доверие и развивает сотрудничество между нашими странами", - сказал главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин, отрывая летную программу.

Он пожелал летчикам чистого неба и мягких посадок, а зрителям - отличного настроения и незабываемых впечатлений.

Также главком ВКС вырази признательность представителям дружественных армий, принимающих участие в этом конкурсе. "Находясь в едином строю, лучшие летчики Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики показывают свое мастерство и профессионализм", - подчеркнул он.