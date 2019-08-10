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РИА Новости

Германия может принять участие в миссии по доставке лунного грунта

13:29, 10 августа 2019
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© Фото : NASA's Goddard Space Flight CenterЮжный полюс Луны
Южный полюс Луны
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия обсуждает с Германией возможность участия немецких специалистов в российской миссии по доставке лунного грунта "Луна-28", сообщает в субботу "Роскосмос".
"Проведено обсуждение возможности участия немецкой стороны в российской миссии "Луна-28" с приглашением коллег к детальному обсуждению существующих возможностей на площадке ИКИ РАН в рамках проводимой в настоящее время разработки технического предложения по данной миссии", - говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель ИКИ Лев Зеленый сообщал РИА Новости, что доставка на Землю замороженных образцов лунного грунта в ходе полёта российской автоматической межпланетной станции "Луна-28" ("Луна-Грунт") планируется примерно в 2027 году.
Также известно о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует поставить приборы для обеспечения посадки и бур для российской лунной станции Луна-27 в 2024 году.
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