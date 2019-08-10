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РИА Новости

Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию Huawei Pay

13:29, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Стенд компании Huawei. Архивное фото
ДУНГУАНЬ (Китай), 10 авг - РИА Новости. Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию платежной системы Huawei Pay, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).
"Мы обсуждаем с ними (Сбербанком - ред.) - вы знаете, как и у многих производителей смартфонов, у нас есть платежная система - Huawei Pay. Мы обсуждаем, как объединить банковские сервисы с нашей платежной системой. Мы также обсуждаем различные приложения и сервисы, как создать ту микросистему, базу, как комбинировать наши возможности и получать синергию", - сообщил он.
Логотип компании Huawei
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"Россия очень важный рынок для нас, как и (российские - ред.) пользователи. … Мы не можем производить все сервисы, многие приложения делают партнеры, и помогают нам добавлять их в AppGallery. В настоящее время у нас отличные отношения со многими российскими партнерами, о многих вы слышали: "Яндекс", Mail.ru, Сбербанк", - отметил он.
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Сбербанк РоссииHuawei TechnologiesКитайРоссияТехнологииЭкономика
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