Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию Huawei Pay

ДУНГУАНЬ (Китай), 10 авг - РИА Новости. Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию платежной системы Huawei Pay, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).

"Мы обсуждаем с ними (Сбербанком - ред.) - вы знаете, как и у многих производителей смартфонов, у нас есть платежная система - Huawei Pay. Мы обсуждаем, как объединить банковские сервисы с нашей платежной системой. Мы также обсуждаем различные приложения и сервисы, как создать ту микросистему, базу, как комбинировать наши возможности и получать синергию", - сообщил он.