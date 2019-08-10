СК возбудил дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени

© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на 49-летнего жителя Тюмени, который напал с травматическим пистолетом на сотрудников Росгвардии, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее представитель силового ведомства Валерий Грибакин рассказал РИА Новости, что на сотрудников Росгвардии в Тюмени напал мужчина с огнестрельным оружием.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Тюмени по признакам преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по этой статье - 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019 © Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019

По версии следствия, 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, который ехал на велосипеде. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе. На требования правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Один из сотрудников был ранен. В ответ росгвардейцы применили табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.