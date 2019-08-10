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РИА Новости

В Париже началась очередная акция "желтых жилетов"

13:08, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже. 1 июня 2019
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже. 1 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже. 1 июня 2019. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Очередная акция сторонников движения "желтых жилетов" проходит в субботу во французской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Люди в желтых жилетах и других предметах гардероба такого же цвета с утра собирались в районе станции метро Villiers в XVII округе Парижа. Они пили кофе в окрестных кафе и общались друг с другом. В целом обстановка на акции была спокойной, гул толпы изредка прерывали лишь громкие свистки участников акции и слоганы "Мы здесь, Эммануэль Макрон".
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В районе выходов из метро и на прилегающих улицах дежурят усиленные наряды полицейского спецназа, фургоны которого также припаркованы неподалеку. Сотрудники полиции избирательно досматривали прохожих, проверяя содержимое их сумок и рюкзаков.
Через некоторое время участники начали движение в сторону кольцевой дороги вокруг Парижа - на субботу запланировано достаточно длинное шествие. Полиция, идущая во главе колонны, то и дело замедляет ее движение. Столкновений с правоохранителями и беспорядков пока не происходит.
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