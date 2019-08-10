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РИА Новости

В Иркутской области зафиксировали превышение концентрации вредных веществ

13:08, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В городах Киренск и Усть-Илимск Иркутской области зафиксировано незначительное превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.
Ранее сообщалось, что на территории региона в зону задымления попали 103 населенных пункта в восьми районах.
Уточняется, что в Киренске превышение ПДК выявлено в четырех пробах - диоксид серы в 1,02 раза; оксид углерода - в 1,2 раза. В Усть-Илимске превышение ПДК оксида углерода - от 1,15 раза до 1,68 раза. В городах Бодайбо, Братск, Железногорск, Усть-Кут ПДК соответствует норме.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 10 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,6 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более 228 тысяч гектаров. Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, фиксируется в Иркутской области - 128 482 гектара.
Лесной пожар
9 августа, 08:41РИА Новости
В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуИркутская областьПроисшествия
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