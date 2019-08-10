В Иркутской области зафиксировали превышение концентрации вредных веществ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В городах Киренск и Усть-Илимск Иркутской области зафиксировано незначительное превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

Ранее сообщалось, что на территории региона в зону задымления попали 103 населенных пункта в восьми районах.

Уточняется, что в Киренске превышение ПДК выявлено в четырех пробах - диоксид серы в 1,02 раза; оксид углерода - в 1,2 раза. В Усть-Илимске превышение ПДК оксида углерода - от 1,15 раза до 1,68 раза. В городах Бодайбо, Братск, Железногорск, Усть-Кут ПДК соответствует норме.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 10 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,6 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более 228 тысяч гектаров. Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, фиксируется в Иркутской области - 128 482 гектара.