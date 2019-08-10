"Яндекс" обсуждает внедрение "Алисы" в смартфоны Huawei

ДУНГУАНЬ (Китай), 10 авг - РИА Новости. Huawei и "Яндекс" ведут переговоры по внедрению голосового ассистента "Алиса" в смартфоны китайской компании, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).

По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса". "Кооперация с "Яндексом" идет по довольно широкому спектру вопросов. Мы работаем с ними по поводу поисковой системы... У них есть также много других сервисов, как "Яндекс.Новости", "Яндекс.Дзен", голосовой помощник и многие другие, работу по которым мы обсуждаем с ними", - добавил Чанг.

"Да, мы обсуждаем это", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждают ли стороны внедрение голосового помощника "Алиса" в смартфоны компании.