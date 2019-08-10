Мединский поздравил актера Стриженова с юбилеем, отметив его мастерство

"Благодаря огромному таланту, яркой индивидуальности и непревзойденному мастерству Вам удалось создать целую галерею запоминающихся и убедительных образов на театральной сцене и в кино. Ваши герои — Лаевский в чеховской "Дуэли", Герман в "Пиковой даме", Мечтатель в "Белых ночах" и многие другие — сложные, многогранные личности. Их воплощение стало подлинным эталоном актерской работы, позволив Вам занять достойное место в истории не только отечественного игрового искусства, но и мирового кинематографа", - говорится в сообщении.