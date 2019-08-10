Мединский поздравил актера Стриженова с юбилеем, отметив его мастерство

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 90-летием народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив его яркую индивидуальность и непревзойденное мастерство, сделавшие его эталоном актерской работы, поздравительная телеграмма опубликована на сайте ведомства.
"Благодаря огромному таланту, яркой индивидуальности и непревзойденному мастерству Вам удалось создать целую галерею запоминающихся и убедительных образов на театральной сцене и в кино. Ваши герои — Лаевский в чеховской "Дуэли", Герман в "Пиковой даме", Мечтатель в "Белых ночах" и многие другие — сложные, многогранные личности. Их воплощение стало подлинным эталоном актерской работы, позволив Вам занять достойное место в истории не только отечественного игрового искусства, но и мирового кинематографа", - говорится в сообщении.
Вчера, 01:32РИА НовостиБиография Олега Стриженова
Мединский отметил, что благодаря особому актерскому обаянию и безупречному художественному вкусу Стриженов заслужил любовь миллионов зрителей и снискал глубокое уважение коллег.
"Сердечно желаю Вам и Вашей творческой семье доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего", - заключил министр культуры.
Олег Стриженов – народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой Орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.