Радиационный фон в Архангельской области после ЧП на полигоне не превышен

Согласно этим данным, мощность гамма-излучения в Северодвинске находится в пределах допустимой нормы и составляет десять микрорентген в час, в Архангельске — 11 микрорентген в час. Предел допустимого уровня излучения — 50 микрорентген в час.

Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников. По данным госкорпорации, взрыв произошел во время работ, "связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".