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РИА Новости

Радиационный фон в Архангельской области после ЧП на полигоне не превышен

13:00, 10 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Радиационная обстановка в Архангельской области после ЧП на военном полигоне остается в норме, следует из данных Единой государственной системы мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМО).
Согласно этим данным, мощность гамма-излучения в Северодвинске находится в пределах допустимой нормы и составляет десять микрорентген в час, в Архангельске — 11 микрорентген в час. Предел допустимого уровня излучения — 50 микрорентген в час.
© ЕГАСМРОРадиационная обстановка на территории Архангельской области. Скриншот страницы сайта Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории РФ
Радиационная обстановка на территории Архангельской области. Скриншот страницы сайта Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории РФ
© ЕГАСМРО
Радиационная обстановка на территории Архангельской области. Скриншот страницы сайта Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории РФ
На карте радиационной обстановки населенные пункты Архангельской области отмечены зеленым цветом, что означает отсутствие опасности.
Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников. По данным госкорпорации, взрыв произошел во время работ, "связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".
И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. После ЧП в районе инцидента провели соответствующий комплекс исследований.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомАрхангельская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Значит, радионуклиды не вышли за пределы производственного помещения.
10 августа, 13:04
Руслан Тлеуж
730002
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