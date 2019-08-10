Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Петицию с просьбой провести на Украине денежную реформу и сделать национальной валютой доллар зарегистрировали на сайте украинского президента.
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Петиция была зарегистрирована 7 августа, за это время ее подписали чуть более ста человек.
Чтобы обращение рассмотрел президент, оно должно набрать по меньшей мере 25 тысяч подписей за 90 дней.
В последней из зарегистрированных на сайте петиций требуют уменьшить зарплату главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в 70 раз. Ее за два дня подписали 850 человек.
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