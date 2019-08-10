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РИА Новости

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

12:58, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Петицию с просьбой провести на Украине денежную реформу и сделать национальной валютой доллар зарегистрировали на сайте украинского президента.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.

Петиция была зарегистрирована 7 августа, за это время ее подписали чуть более ста человек.
Чтобы обращение рассмотрел президент, оно должно набрать по меньшей мере 25 тысяч подписей за 90 дней.
В последней из зарегистрированных на сайте петиций требуют уменьшить зарплату главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в 70 раз. Ее за два дня подписали 850 человек.
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27 января, 19:41РИА Новости
На Украине начали продавать гривны рулонами
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И получили встречное предложение-бусы.
10 августа, 13:58
Валерий Конев
87420102
Национальная валюта прежде всего признак суверинитета. Раб и слуга не должен обладать свободой и суверенностью. Это мнение хозяина.
10 августа, 13:58
bbwa
11980104
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