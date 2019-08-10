В Курганской области после ДТП с автобусом завели уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с рейсовым автобусом, опрокинувшимся в субботу утром в Курганской области, в результате аварии госпитализированы 5 пассажиров, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщала полиция, в субботу утром рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет. По последним данным, пострадали 16 человек.

"В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой в связи с ДТП, в котором пострадали 5 пассажиров, двум из которых причинен тяжкий вред здоровью, проводится проверка перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, исполнения взятых обязательств перед пассажирами, уточняется в сообщении.