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РИА Новости

В Курганской области после ДТП с автобусом завели уголовное дело

12:49, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с рейсовым автобусом, опрокинувшимся в субботу утром в Курганской области, в результате аварии госпитализированы 5 пассажиров, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала полиция, в субботу утром рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет. По последним данным, пострадали 16 человек.
"В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратурой в связи с ДТП, в котором пострадали 5 пассажиров, двум из которых причинен тяжкий вред здоровью, проводится проверка перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, исполнения взятых обязательств перед пассажирами, уточняется в сообщении.
Прокуратура поясняет, что в рамках проверки будут приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок.
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