Правительство одобрило проект о реформировании универсальных услуг связи

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российское правительство одобрило поправки в федеральный закон "О связи", касающиеся реформирования универсальных услуг связи (УУС), сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Заседание правительства, на котором рассматривался этот вопрос, прошло в четверг.

За 15 лет с момента принятия закона "О связи" изменился как уровень проникновения услуг связи, так и технологии их оказания. В связи с этим пересматривался и перечень универсальных услуг связи, поясняется в сообщении.

УУС - услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (сейчас это "Ростелеком"). Сейчас к УУС относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных поселениях; услуги доступа в интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в поселениях от 500 человек, а также с использованием точек доступа Wi-Fi (в поселениях численностью 250-500 человек).

При этом законопроект расширяет перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень от 100 жителей. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет.