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РИА Новости

Правительство одобрило проект о реформировании универсальных услуг связи

12:38, 10 августа 2019
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CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон
CC0 / TeroVesalainen /
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российское правительство одобрило поправки в федеральный закон "О связи", касающиеся реформирования универсальных услуг связи (УУС), сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Заседание правительства, на котором рассматривался этот вопрос, прошло в четверг.
За 15 лет с момента принятия закона "О связи" изменился как уровень проникновения услуг связи, так и технологии их оказания. В связи с этим пересматривался и перечень универсальных услуг связи, поясняется в сообщении.
УУС - услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (сейчас это "Ростелеком"). Сейчас к УУС относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных поселениях; услуги доступа в интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в поселениях от 500 человек, а также с использованием точек доступа Wi-Fi (в поселениях численностью 250-500 человек).
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При этом законопроект расширяет перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень от 100 жителей. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет.
Проектом из состава УУС исключаются ПКД из-за их невостребованности населением. Предусмотренные законопроектом изменения планируется вводить в действие поэтапно. В населённых пунктах с населением от 250 до 500 человек – до 2024 года включительно, а в населённых пунктах с населением от 100 до 250 человек – до 2026 года включительно.
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