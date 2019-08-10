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РИА Новости

МИД Афганистана раскритиковал прием лидеров Талибана в Узбекистане

12:36, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 10 авг – РИА Новости. Прием лидеров движения "Талибан" в Узбекистане указывает на то, что Ташкент не желает помочь Кабулу в мирном процессе, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади.
8 августа в МИД Узбекистана состоялась встреча с представителями политического офиса "Талибан" в Дохе во главе с его руководителем муллой Бародар Ахундом.
Кабул
31 июля, 16:20РИА Новости
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"То, как приняли руководство "Талибана" в Узбекистане, а также ход переговоров, не указывают на то, что Узбекистан помогает или обеспечивает площадку для Афганистана", - заявил представитель ведомства. По его словам, Кабул при этом приветствует желание соседних стран помочь мирному процессу в Афганистане.
Он отметил, что страна ожидает от Узбекистана и других стран региона и мира уважения народа Афганистана и его руководства с тем, чтобы именно они имели главную роль в руководстве мирным процессом.
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Ахмади добавил, что место следующего раунда межафганских переговоров будет определено в ближайшее время. Он напомнил, что о готовности принять раунд на своей территории ранее заявили Узбекистан, Норвегия, Индонезия, ФРГ.
В конце июля МИД Узбекистана заявил, что узбекская сторона готова провести встречу правительства Афганистана и движения "Талибан" в Самарканде и надеется на ее успех. По данным ведомства, конкретное время проведения Самаркандской встречи будет объявлено по мере его согласования со всеми участниками межафганских переговоров.
В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Пакистанский премьер намерен встретиться с талибами
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Исламское государствоМИД АфганистанаАфганистанУзбекистанТалибанВ мире
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