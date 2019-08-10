Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 18

Девушки во время прохождения супертайфуна "Лекима" в Шанхае, КНР. 10 августа 2019

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Число погибших в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 16 пропавших без вести.

В городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) сильные дожди привели к горному обвалу, который блокировал течение реки. В результате около 120 человек оказались окружены паводком.

"На данный момент 18 человек погибли, еще 14 пропали без вести. Сейчас на месте более 500 человек участвуют в поисково-спасательной операции", - говорится в сообщении Центрального телевидения в соцсети Weibo.