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РИА Новости

Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 18

12:36, 10 августа 2019
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© REUTERS / Aly SongДевушки во время прохождения супертайфуна "Лекима" в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
© REUTERS / Aly Song
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Число погибших в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 13 погибших и 16 пропавших без вести.
В городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) сильные дожди привели к горному обвалу, который блокировал течение реки. В результате около 120 человек оказались окружены паводком.
"На данный момент 18 человек погибли, еще 14 пропали без вести. Сейчас на месте более 500 человек участвуют в поисково-спасательной операции", - говорится в сообщении Центрального телевидения в соцсети Weibo.
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Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 01.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.
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