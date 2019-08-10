Автобус, попавший в аварию в Курганской области, вез туристов к озеру

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Автобус, опрокинувшийся в субботу утром в Курганской области, перевозил туристов к месту отдыха – на озеро Узково, все пассажиры застрахованы, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как сообщалось ранее, в субботу утром автобус опрокинулся в Курганской области в районе города Куртамыш. По данным МЧС, в автобусе находилось 47 пассажиров. Погибших нет. По последним данным, пострадали 16 человек.

"Автобус вез группу курганских туристов отдыхать на выходные на озеро Узково. В автобусе находилось 48 человек, из них 47 пассажиров. Все пассажиры были застрахованы. Собственник автобуса находится на месте происшествия, оказывает необходимую помощь", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали представители правительства Курганской области во главе с замгубернатора по социальной политике Татьяной Менщиковой, уточняется в сообщении. По словам Менщиковой, пять пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы, остальные от госпитализации отказались, пострадавшим оказывается помощь. Для оперативной транспортировки в случае необходимости в Курган к районной больнице Куртамыша прибыл вертолёт Центра медицины катастроф, он же доставил в центральную районную больницу врачей из Кургана, добавила она.