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РИА Новости

Автобус, попавший в аварию в Курганской области, вез туристов к озеру

12:33, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Автобус, опрокинувшийся в субботу утром в Курганской области, перевозил туристов к месту отдыха – на озеро Узково, все пассажиры застрахованы, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Как сообщалось ранее, в субботу утром автобус опрокинулся в Курганской области в районе города Куртамыш. По данным МЧС, в автобусе находилось 47 пассажиров. Погибших нет. По последним данным, пострадали 16 человек.
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"Автобус вез группу курганских туристов отдыхать на выходные на озеро Узково. В автобусе находилось 48 человек, из них 47 пассажиров. Все пассажиры были застрахованы. Собственник автобуса находится на месте происшествия, оказывает необходимую помощь", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали представители правительства Курганской области во главе с замгубернатора по социальной политике Татьяной Менщиковой, уточняется в сообщении. По словам Менщиковой, пять пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы, остальные от госпитализации отказались, пострадавшим оказывается помощь. Для оперативной транспортировки в случае необходимости в Курган к районной больнице Куртамыша прибыл вертолёт Центра медицины катастроф, он же доставил в центральную районную больницу врачей из Кургана, добавила она.
Власти региона уточняют, что пассажирам предоставлен автобус, часть людей покинула место происшествия с родственниками самостоятельно. По данным пресс-службы губернатора, уточнить информацию можно по телефону 112 или 103. Предварительная причина ДТП - техническая неисправность автобуса.
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