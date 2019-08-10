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РИА Новости

Российская команда победила в финале конкурса АрМИ "Инженерная формула"

12:31, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкПолуфинал конкурса "Инженерная формула" в Тюменской области
Полуфинал конкурса Инженерная формула в Тюменской области
© РИА Новости / Сергей Русанов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Команда РФ победила в финале международного этапа конкурса Армейских международных игр – 2019 "Инженерная формула", который прошел под Тюменью, сообщает в субботу Центральный военный округ (ЦВО).
"Команда России победила в финале международного этапа конкурса Армейских международных игр – 2019 "Инженерная формула". На втором месте - военные инженеры из Белоруссии, на третьем - команда Китая", - говорится в сообщении.
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"Инженерная формула" организована по принципу королевской автогонки "Формула 1" с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной 4 километра и выполнением специальных инженерных задач на пит-стопах.
Конкурсанты состязались в отрывке котлована с использованием машины МДК, пробивали безопасные пути для колонны бронетехники с помощью путепрокладчиков БАТ, установок разминирования УР-77, инженерных машин разграждения ИМР. В программу конкурса также входит установка экипажами гусеничных минных заградителей ГМЗ-3 минных полей, переброска техники через водную преграду с помощью плавающих транспортеров ПТС-2. Состав команды – 11 человек, отмечает ЦВО.
В воскресенье состоится финал конкурса "Безопасный маршрут" среди команд из России, Узбекистана, Белоруссии и Вьетнама, который впервые принимает участие в состязаниях, уточняет округ.
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АрМИ-2019Центральный военный округРоссияБезопасность
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