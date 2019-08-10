Российская команда победила в финале конкурса АрМИ "Инженерная формула"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Команда РФ победила в финале международного этапа конкурса Армейских международных игр – 2019 "Инженерная формула", который прошел под Тюменью, сообщает в субботу Центральный военный округ (ЦВО).

"Команда России победила в финале международного этапа конкурса Армейских международных игр – 2019 "Инженерная формула". На втором месте - военные инженеры из Белоруссии, на третьем - команда Китая", - говорится в сообщении.

"Инженерная формула" организована по принципу королевской автогонки "Формула 1" с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной 4 километра и выполнением специальных инженерных задач на пит-стопах.

Конкурсанты состязались в отрывке котлована с использованием машины МДК, пробивали безопасные пути для колонны бронетехники с помощью путепрокладчиков БАТ, установок разминирования УР-77, инженерных машин разграждения ИМР. В программу конкурса также входит установка экипажами гусеничных минных заградителей ГМЗ-3 минных полей, переброска техники через водную преграду с помощью плавающих транспортеров ПТС-2. Состав команды – 11 человек, отмечает ЦВО.