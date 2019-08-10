В шведском Мальме с разницей в час экстренно сели два самолета

Первый самолет, на борту которого находились 89 пассажиров, направлялся в Грецию. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту Стуруп в Мальмё около 9.00 по местному времени (10.00 мск). По предварительным данным причиной стали неполадки в двигателе. Вскоре после этого, около 10.00 по местному времени (11.00 мск) об экстренной посадке запросил пилот второго самолета, направлявшегося в хорватский Сплит.