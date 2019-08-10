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РИА Новости

В шведском Мальме с разницей в час экстренно сели два самолета

12:22, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет на взлетно-посадочной полосе
Самолет на взлетно-посадочной полосе
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет на взлетно-посадочной полосе. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 10 авг - РИА Новости. Два самолета авиакомпании BRA, выполняющие чартерные рейсы из Гётеборге совершили экстренную посадку в аэропорту Мальмё в субботу утром с разницей в час, сообщает издание Aftonbladet.
Первый самолет, на борту которого находились 89 пассажиров, направлялся в Грецию. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту Стуруп в Мальмё около 9.00 по местному времени (10.00 мск). По предварительным данным причиной стали неполадки в двигателе. Вскоре после этого, около 10.00 по местному времени (11.00 мск) об экстренной посадке запросил пилот второго самолета, направлявшегося в хорватский Сплит.
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"У второго самолета была похожая проблема - неполадки в одном из четырех двигателей, но пилоты спокойны, они не стали объявлять аварийную ситуацию", - заявил представитель аэропорта Фредрик Херманссон (Fredrik Hermansson). На борту второго самолета находились 109 пассажиров.
По данным представителей аэропорта никто из пассажиров не пострадал.
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МальмеШвецияГрецияСтокгольм (город)ГетеборгВ мире
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