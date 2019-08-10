Правительство одобрило решение о выделении средств для форума "ПроеКТОриЯ"

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг поддержало решение о финансовом обеспечении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.

Согласно распоряжению президента РФ, кабмину поручено обеспечить финансирование подготовки и проведения форума. Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусмотрены бюджетные ассигнования на указанные цели на 2019 год в размере более 132 миллионов рублей. Принятие проекта распоряжения правительства обеспечит подготовку и проведение форума в 2019 году.