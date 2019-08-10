Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T12:16Z
https://ria.ru/20190810/1557370888.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155553/37/1555533792_0:207:3274:2048_1036x0_80_0_0_e5fa2b70083914ad001b138bc410e864.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило решение о выделении средств для форума "ПроеКТОриЯ"

12:16, 10 августа 2019
366
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг поддержало решение о финансовом обеспечении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.
Согласно распоряжению президента РФ, кабмину поручено обеспечить финансирование подготовки и проведения форума. Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусмотрены бюджетные ассигнования на указанные цели на 2019 год в размере более 132 миллионов рублей. Принятие проекта распоряжения правительства обеспечит подготовку и проведение форума в 2019 году.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в открытом уроке Направление прорыва в Ярославле
13 декабря 2018, 15:09РИА Новости
Путин на "ПроеКТОрии" отметил важность выбора первого шага в профессии
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что принятие проекта распоряжения правительства обеспечит подготовку и проведение в 2019 году Всероссийского форума.
201031
Обсудить 1
РоссияЯрославльОбществоЭкономика
Рекомендуем
Люди под зонтами во время дождя в Москве
Коммунальщики Москвы работают в усиленном режиме из-за дождя
РИА
Новости
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Полиция призвала разойтись участников незаконной акции в центре Москвы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство одобрило распределение субсидий для реализации нацпроектов
Лента
новостей
Мужчина сидит за компьютером
Правительство одобрило проект о 3D-моделях при регистрации патентов
Смартфон
Правительство одобрило проект о реформировании универсальных услуг связи
Кондиционеры
Правительство одобрило запрет установки кондиционеров на памятники культуры
Самолет на взлетно-посадочной полосе
В шведском Мальме с разницей в час экстренно сели два самолета
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Омбудсмен проверяет данные о задержании подростков после митинга в Москве
Георгиевская ленточка на мотоцикле одного из участников российского мотоклуба Ночные волки
На байк-шоу в Крым прибыла рекордная колонна мотоциклистов из Европы
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 18
Дмитрий Медведев во время встречи с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктором Медведчуком
Медведев поздравил Медведчука с результатом его партии на выборах в Раду
Инспектор ГИБДД
Автобус, попавший в аварию в Курганской области, вез туристов к озеру
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
В МВД рассказали о состоянии полицейских, пострадавших под Ачинском
Новогодняя елка
Зеленского попросили запретить продавать живые елки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
22:03Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции
Лента новостейМолния