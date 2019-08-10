Медведев поздравил Медведчука с результатом его партии на выборах в Раду

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр России Дмитрий Медведев направил главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку телеграмму с поздравлениями со вторым местом на выборах в Верховную раду. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России".
"Доверие, оказанное избирателями возглавляемой Вами партии, свидетельствует о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией", — говорится в поздравлении.
Медведев также подтвердил готовность продолжать взаимодействие по партийной линии и выразил убеждение в том, что это отвечает коренным интересам России и Украины.
В заключение он пожелал Медведчуку, его коллегам по партии и всем "искренним сторонникам" развития российско-украинских отношений счастья, благополучия и новых успехов.
Медведев встречался с Медведчуком и с сопредседателями партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, а также членом политсовета Тарасом Козаком 10 июля. Тогда они договорились подготовить меморандум о межпартийном сотрудничестве.
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Официальные итоги пока не объявлены, так как еще не закончились судебные процессы, в которых кандидаты оспаривают результаты по некоторым одномандатным округам. По партийным спискам первое место заняла партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, получившая 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 13,05 процента. В парламент также прошли "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, набравшая 8,18 процента, "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко с 8,10 процента и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 5,82 процента.