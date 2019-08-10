Коммунальщики Москвы работают в усиленном режиме из-за дождя

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" работают в усиленном круглосуточном режиме из-за дождя, к настоящему времени никаких ЧС не зафиксировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что дождь в Москве прекратится к 14-15 часам, а в воскресенье ожидается сухая и солнечная погода.
"В ночь с 09.08.2019 на 10.08.2019 эксплуатационными службами "Мосводосток" в штатном режиме проводились работы по поддержанию городской водосточной сети в технически исправном состоянии. К настоящему времени в Москве не зафиксировано чрезвычайных и экстренных ситуаций, вызванных интенсивными осадками", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что "Мосводосток" работает в усиленном круглосуточном режиме для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта.