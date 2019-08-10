В Госдуме прокомментировали новые правила рыбалки

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал RT появление новых положений в правилах любительской рыбалки.
Новые правила рыбалки вступят в силу в следующем году. В них, в частности, впервые на законодательном уровне регулируется вопрос любительского рыболовства сетями — использовать их запрещено. Исключение сделано для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы служит основным источником пропитания.
"Раньше у нас просто не было закона о любительской рыбалке. Теперь же есть эти разумные и, я бы сказал, выстраданные нормы, которые должны помочь навести порядок в этой области", — отметил депутат.
Президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке в прошлом году. Документ закрепляет право граждан свободно и бесплатно ловить рыбу на водных объектах общего пользования, за исключением тех, которые предназначены для ведения рекреационных рыболовных хозяйств.
Кроме того, закон запрещает рыболовам-любителям пользоваться электроудочками, ограничивает оборот сетей и вводит понятие суточной нормы вылова рыбы.
12 июля 2018, 08:00РИА НовостиПопались на крючок. Самые рыбные места России