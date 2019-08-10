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РИА Новости
Культура

Дирижер Теодор Курентзис будет работать в помещении Дома радио в Петербурге

13:15, 10 августа 2019
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© Александра МуравьеваТеодор Курентзис
Теодор Курентзис
© Александра Муравьева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Часть помещений в историческом Доме радио в центре Санкт-Петербурга на условиях аренды займет дирижер Теодор Курентзис, переезжающий в город, сообщает телерадиокомпания (ТРК) "Петербург" (Пятый канал), в чьей собственности находится здание.
"Действительно, в наш город переезжает один из лучших музыкантов планеты - Теодор Курентзис. Он приглашен нами в качестве арендатора. Это станет безусловным событием для культурной жизни города, да и всей страны в целом", - говорится в сообщении.
Собственник Дома радио выражает надежду, что сотрудничество с Курентзисом и его оркестром "наполнит стены Дома радио новыми смыслами и укрепит позиции Санкт-Петербурга как культурной столицы России".
Как уточняет телерадиокомпания "Петербург", передача помещений Курентзису не отразится на работе Радио "Петербург", чья студия располагается в историческом здании, а также на сохранности архивов. "Студии Радио "Петербург", пленочный и нотный архивы, все, связанное с Ольгой Берггольц и блокадным радио, остаются на своих местах, а условия хранения существенно улучшаются", - отмечает ТРК.
Сейчас в Доме радио идет плановый ремонт, который согласован с городским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, информирует Пятый канал.
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Ранее в августе продюсерский центр Volkov Pro сообщал, что Курентзис 1 сентября выступит в Государственной академической капелле в Санкт-Петербурге с оркестром и хором MusicAeterna. Это будет первое выступление MusicAeterna в статусе независимого коллектива.
В конце июня стало известно, что с нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета. При этом он остался художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохранил за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna. Позже Курентзис в открытом письме труппе объяснил свой уход непониманием и отсутствием трепета и чуткости со стороны администрации Пермского края.
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