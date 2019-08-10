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РИА Новости

Правительство одобрило запрет установки кондиционеров на памятники культуры

11:52, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Яков АндреевКондиционеры
Кондиционеры
© РИА Новости / Яков Андреев
Кондиционеры. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о правовом регулировании вопросов размещения технических устройств на фасадах объектов культурного наследия, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 473 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в части регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах объектов культурного наследия" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Законопроект предлагает установить, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, включённого в единый госреестр, не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств или их частей на фасаде такого объекта культурного наследия в случае, если фасад относится к его предмету охраны. Эта норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.
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