Правительство одобрило запрет установки кондиционеров на памятники культуры

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 473 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в части регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах объектов культурного наследия" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроект предлагает установить, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, включённого в единый госреестр, не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств или их частей на фасаде такого объекта культурного наследия в случае, если фасад относится к его предмету охраны. Эта норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.