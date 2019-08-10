Актер Даниил Белых рассказал, каким будет продолжение сериала "Сваты"

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Актер театра и кино Даниил Белых в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" пошутил о том, каким будет продолжение сериала "Сваты".
"По всей видимости, будет продолжение сериала, который назовут "Золовка". Тесть, сват, золовка, правильно?", - сказал Белых.
Он также объяснил, почему не целовался со своей экранной супругой Машей (Инна Королева).
"Честно говоря, между нами такая искра проходит, потому что она в моем вкусе и нас многое связывает, мы учились в одном месте. Но поцелуй – дело тонкое, особенно, когда тебя твои женщины после съемок ждут", - прокомментировал актер.
"Сваты" - комедийный телесериал, который выходил с 2008 по 2012 год. Главные роли исполнили актер Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и другие.
В 2017 году сообщалось о продолжение съемок сериала.