В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Тюмени подозреваемый при задержании открыл огонь и ранил одного из сотрудников Росгвардии, рассказал РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Инцидент произошел около половины первого ночи на улице Интернациональной. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны областного управления Росгвардии заметил у одного из жилых домов подозрительного человека. Когда сотрудники приблизились к нему, он кинул в них неизвестный предмет и открыл огонь. Один из росгвардейцев получил ранение.