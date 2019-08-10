В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Тюмени подозреваемый при задержании открыл огонь и ранил одного из сотрудников Росгвардии, рассказал РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Инцидент произошел около половины первого ночи на улице Интернациональной. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны областного управления Росгвардии заметил у одного из жилых домов подозрительного человека. Когда сотрудники приблизились к нему, он кинул в них неизвестный предмет и открыл огонь. Один из росгвардейцев получил ранение.
Чтобы задержать убегающего мужчину, другому сотруднику пришлось выстрелить из табельного оружия.
© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города ТюменьНа улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019
© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень
На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019
Нападавшего, мужчину 1970 года рождения, задержали и с ранением ног доставили в больницу.
"Жизнь росгвардейца, получившего ранение в ходе задержания злоумышленника, вне опасности", — заключил Грибакин.