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РИА Новости

В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

11:48, 10 августа 2019
21100
© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города ТюменьНа улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019
На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019
© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень
На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Тюмени подозреваемый при задержании открыл огонь и ранил одного из сотрудников Росгвардии, рассказал РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Инцидент произошел около половины первого ночи на улице Интернациональной. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны областного управления Росгвардии заметил у одного из жилых домов подозрительного человека. Когда сотрудники приблизились к нему, он кинул в них неизвестный предмет и открыл огонь. Один из росгвардейцев получил ранение.
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Чтобы задержать убегающего мужчину, другому сотруднику пришлось выстрелить из табельного оружия.
© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города ТюменьНа улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019
На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019
© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень
На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. 10 августа 2019
Нападавшего, мужчину 1970 года рождения, задержали и с ранением ног доставили в больницу.
"Жизнь росгвардейца, получившего ранение в ходе задержания злоумышленника, вне опасности", — заключил Грибакин.
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РосгвардияТюменская областьТюменьПроисшествия
Популярные комментарии
ПОЧЕМУ ??? Почему этот подонок жив ???
10 августа, 12:25
Герасим Мумукин
271301760
"Заметил подозрительного мужчину"... Это напоминает анекдот "По улице Берлина шел человек, но что -то выдавало в нем русского разведчика... То ли искорка в глазах, то ли волочащийся за ним парашют..."
10 августа, 11:52
Zwezda-notsch СССР
561710022
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