В Танзании число погибших в результате аварии с бензовозом возросло до 60

На месте аварии с бензовозом в Танзании. 10 августа 2019

На месте аварии с бензовозом в Танзании. 10 августа 2019

© AP Photo / Stringer На месте аварии с бензовозом в Танзании. 10 августа 2019

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Число погибших в результате аварии с бензовозом в Танзании возросло до 60, еще 70 человек серьезно ранены, сообщает местная газета Число погибших в результате аварии с бензовозом в Танзании возросло до 60, еще 70 человек серьезно ранены, сообщает местная газета Citizen со ссылкой на главу региональной полиции Уилброуда Мутафунгу.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Over 50 people are reported dead after a petroleum lorry overturned and burst into flames at Msamvu in Morogoro town. A group of motorcyclists who thronged the area to collect leaking fuel are among those who were burnt dead. #TheCitizenUpdates pic.twitter.com/7BjLgg2VyX — The Citizen Tanzania (@TheCitizenTZ) 10 августа 2019 г.

Авария произошла утром в городе Морогоро на востоке страны. Бензовоз перевернулся и загорелся. Большинство погибших — местные мотоциклисты, которые пытались собрать разлившееся топливо.

По словам некоторых очевидцев, пожар произошел из-за того, что один из собравшихся у бензовоза закурил сигарету.