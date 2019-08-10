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РИА Новости

В Иране из-за песчаной бури более 450 человек обратились за медпомощью

11:45, 10 августа 2019
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© AP Photo / Amr NabilПесчаная буря
Песчаная буря
© AP Photo / Amr Nabil
Песчаная буря. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 465 человек обратились за помощью в медицинские учреждения Ирана из-за осложнений, вызванных песчаной бурей в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
Как заявил агентству директор управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций провинции Абролрахман Шахнавази (Abrolrahman Shahnavazi), буря в регионе началась несколько дней назад. По его словам, в городе Заболь скорость ветра достигала 70 километров в час, видимость в городском аэропорту составляла 600 метров.
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По данным властей провинции, 127 человека из 465 были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. Иранцы жаловались на проблемы с глазами, дыханием и осложнения, связанные с работой сердца.
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