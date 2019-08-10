В Иране из-за песчаной бури более 450 человек обратились за медпомощью

Как заявил агентству директор управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций провинции Абролрахман Шахнавази (Abrolrahman Shahnavazi), буря в регионе началась несколько дней назад. По его словам, в городе Заболь скорость ветра достигала 70 километров в час, видимость в городском аэропорту составляла 600 метров.