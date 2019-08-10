Сергей Полунин назначен и. о. ректора Севастопольской академии хореографии

Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также был премьером в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, в последнее время Полунин снимается в кино. Американский фильм "Щелкунчик и четыре королевства" с его участием вышел в российский прокат 6 декабря прошлого года. В конце ноября Полунин получил российский паспорт.