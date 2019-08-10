Сергей Полунин назначен и. о. ректора Севастопольской академии хореографии

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назначил 29-летнего артиста балета Сергея Полунина исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии, сообщается на сайте министерства культуры РФ.
"Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора", - говорится на сайте министерства со ссылкой на документ.
Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также был премьером в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, в последнее время Полунин снимается в кино. Американский фильм "Щелкунчик и четыре королевства" с его участием вышел в российский прокат 6 декабря прошлого года. В конце ноября Полунин получил российский паспорт.
Севастопольская академия хореографии станет частью культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный, который будет построен по поручению Президента России.
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