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РИА Новости

Прокуратура проведет проверку после взрыва на газовой заправке в Ингушетии

11:36, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Прокуратура Сунженского района Ингушетии начала проверку по факту взрыва на газовой заправке в городе Сунжа, в результате которого пострадали шесть человек, сообщает республиканское надзорное ведомство.
Ранее в ГУ МЧС РФ по Ингушетии сообщили, что в 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Трех пострадавших перевезли на лечение в Чечню. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники. По информации МВД, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Вчера, 01:00РИА Новости
МВД назвало предварительную причину взрыва на заправке в Ингушетии
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека" УК РФ, санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.
"По указанию прокурора республики прокуратурой Сунженского района начата проверка на предмет соблюдения требований о промышленной безопасности. В ходе проверки также будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за проведение своевременного контроля и обеспечение безопасности на данном объекте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.
По данным прокуратуры, в результате возгорания пострадали семь человек, в том числе один сотрудник заправки.
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ИнгушетияСунженский районРоссияПроисшествия
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