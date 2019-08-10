Прокуратура проведет проверку после взрыва на газовой заправке в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Прокуратура Сунженского района Ингушетии начала проверку по факту взрыва на газовой заправке в городе Сунжа, в результате которого пострадали шесть человек, сообщает республиканское надзорное ведомство.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Ингушетии сообщили, что в 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Трех пострадавших перевезли на лечение в Чечню. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники. По информации МВД, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека" УК РФ, санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.

"По указанию прокурора республики прокуратурой Сунженского района начата проверка на предмет соблюдения требований о промышленной безопасности. В ходе проверки также будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за проведение своевременного контроля и обеспечение безопасности на данном объекте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.