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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области увеличилось до 16

11:36, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шестнадцать человек, по уточненным данным, пострадали при опрокидывании автобуса в Курганской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
Как сообщала полиция, в субботу утром рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет.
"По состоянию на 11.00 мск, по информации центра медицины катастроф, пострадали 16 человек, из них один ребенок 2007 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Вчера, 11:11РИА Новости
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Он уточнил, что погибших в результате ДТП нет. Из 16 человек в Куртамышскую центральную районную больницу госпитализированы 5 человек, в том числе ребенок.
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МЧСКурганская областьПроисшествия
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