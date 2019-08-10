Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области увеличилось до 16

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шестнадцать человек, по уточненным данным, пострадали при опрокидывании автобуса в Курганской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

Как сообщала полиция, в субботу утром рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет.

"По состоянию на 11.00 мск, по информации центра медицины катастроф, пострадали 16 человек, из них один ребенок 2007 года рождения", - сказал собеседник агентства.