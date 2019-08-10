Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием народного артиста СССР Олега Стриженова, подчеркнув, что он по праву принадлежит к замечательной плеяде выдающихся мастеров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Олег Стриженов – народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой Орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

"Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся мастеров, вписавших яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа. Ваши актёрские работы всегда становились настоящим, большим событием для любителей искусства", - приводятся в телеграмме слова Путина.