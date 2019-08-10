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РИА Новости

Посол назвал условие восстановления уровня дипотношений Пакистана и Индии

11:32, 10 августа 2019
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© Фото : посольство Пакистана в РоссииЧрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла
Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла
© Фото : посольство Пакистана в России
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Исламабад может восстановить уровень дипломатических отношений с Нью-Дели только в случае отмены индийской стороной решения по Джамму и Кашмиру, заявил РИА Новости посол Пакистана в России Кази Халилулла.
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
"Пакистан предпринял эти шаги после тщательного обсуждения, это продуманное решение. Так что развитие событий зависит от Индии. Мы дали понять, что изменим наше решение, если Нью-Дели отменит свое решение по Джамму и Кашмиру", - сказал посол.
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По его словам Индия не может утверждать, что предпринимаемые ею шаги в отношении штата - вопрос сугубо внутриполитический. "Уже было принято несколько резолюций СБ ООН, признающих, что этот спор является международным вопросом. Согласно резолюции СБ ООН ни одна сторона этого конфликта не может предпринимать односторонних шагов, чтобы изменить статус-кво. Поэтому действия, предпринятые Индией, не могут восприниматься как ее внутреннее дело", - отметил Халилулла.
При этом он выразил надежду, что Совет Безопасности ООН призовет Индию действовать "более ответственно".
"Действия Индии представляют угрозу безопасности в регионе Южной Азии и за его пределами. Мы надеемся, что члены Совбеза ООН призовут Индию действовать ответственно и работать над разрешением кризиса мирным путем с помощью дипломатических усилий", - сказал дипломат.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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