Полиция возбудила дело после гибели пяти человек в ДТП под Тамбовом

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, по факту столкновения двух микроавтобусов в Тамбовской области, где погибли пять человек, сообщила РИА Новости замначальника отдела информации УМВД по региону Нина Крус.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, восемь пострадали в результате столкновения микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen на 135-м километре трассы Тамбов – Воронеж. По данным полиции, Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение.