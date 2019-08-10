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РИА Новости

Полиция возбудила дело после гибели пяти человек в ДТП под Тамбовом

11:28, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, по факту столкновения двух микроавтобусов в Тамбовской области, где погибли пять человек, сообщила РИА Новости замначальника отдела информации УМВД по региону Нина Крус.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли, восемь пострадали в результате столкновения микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen на 135-м километре трассы Тамбов – Воронеж. По данным полиции, Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение.
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Вчера, 11:11РИА Новости
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщила собеседница.
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УМВДТамбовская областьПроисшествия
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