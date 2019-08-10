Горбачев-фонд опроверг сообщения о плохом состоянии экс-президента СССР

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Горбачев-фонде удивились сообщениям о плохом самочувствии первого президента СССР Михаила Горбачева. Как заявил РИА Новости руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко, бывший советский лидер регулярно бывает на работе, а также трудится над новой книгой.

Так Палажченко прокомментировал слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, которой рассказал в передаче "Гордон" на украинском телеканале "НАШ" о том, что Горбачев последние полгода практически "живет в больнице".

"Подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают по меньшей мере удивление. Горбачев регулярно бывает в фонде, в частности, был вчера, в пятницу, встречался с сотрудниками фонда, обсуждал текущие проблемы", — сказал собеседник агентства.