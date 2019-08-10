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РИА Новости

Горбачев-фонд опроверг сообщения о плохом состоянии экс-президента СССР

11:24, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Горбачев-фонде удивились сообщениям о плохом самочувствии первого президента СССР Михаила Горбачева. Как заявил РИА Новости руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко, бывший советский лидер регулярно бывает на работе, а также трудится над новой книгой.
Так Палажченко прокомментировал слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, которой рассказал в передаче "Гордон" на украинском телеканале "НАШ" о том, что Горбачев последние полгода практически "живет в больнице".
Михаил Сергеевич Горбачев
6 июня, 15:32РИА Новости
Горбачев находится в больнице
"Подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают по меньшей мере удивление. Горбачев регулярно бывает в фонде, в частности, был вчера, в пятницу, встречался с сотрудниками фонда, обсуждал текущие проблемы", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас в работе у бывшего советского лидера есть разные проекты, в том числе и книга.
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Горбачев-фондПавел ПалажченкоМихаил ГорбачевАлексей Венедиктов (журналист)МоскваСССРОбщество
Популярные комментарии
Хоронить в России, чтобы каждый мог отдать "дань памяти" этому подонку....
10 августа, 11:45
Zwezda-notsch СССР
6720004
Да когда же уже??
10 августа, 11:49
ИУИосиф Ульянов
4120003
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