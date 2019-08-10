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РИА Новости

Хаменеи призвал мусульман противодействовать "сделке века" США по Палестине

11:23, 10 августа 2019
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
ТЕГЕРАН, 10 авг – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульман противодействовать "сделке века" США по палестино-израильскому урегулированию, следует из его послания, опубликованного на официальном сайте.
По словам Хаменеи, палестинский вопрос на сегодняшний день является одним из главных вопросов, стоящих перед мусульманами, а "сделка века", готовящаяся США и их "приспешниками", является преступлением.
"Призываем всех к активному участию для того, чтобы этот коварный план потерпел неудачу", - заявил Хаменеи в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха.
В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века".
Хаменеи ранее прокомментировал форум в Бахрейне, посвященный "сделке века", заявив, что он представляет собой попытку погубить Палестину.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
4 июля, 07:40РИА Новости
Глава Палестины считает, что "сделка века" провалится
Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
1 июля, 15:16РИА Новости
Турция не поддержала "сделку века" США по ближневосточному урегулированию
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Али ХаменеиПалестинаИранСШАИзраильВ мире
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