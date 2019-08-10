Хаменеи призвал мусульман противодействовать "сделке века" США по Палестине

ТЕГЕРАН, 10 авг – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульман противодействовать "сделке века" США по палестино-израильскому урегулированию, следует из его послания, опубликованного на официальном сайте.

По словам Хаменеи, палестинский вопрос на сегодняшний день является одним из главных вопросов, стоящих перед мусульманами, а "сделка века", готовящаяся США и их "приспешниками", является преступлением.

"Призываем всех к активному участию для того, чтобы этот коварный план потерпел неудачу", - заявил Хаменеи в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха.

В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века".

Хаменеи ранее прокомментировал форум в Бахрейне, посвященный "сделке века", заявив, что он представляет собой попытку погубить Палестину.

Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.