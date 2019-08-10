В МВД рассказали о состоянии полицейских, пострадавших под Ачинском

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции, пострадавшие во время взрыва боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае, находятся в стабильном состоянии, в ближайшее время их перевезут в краевую больницу, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что после взрыва один полицейский находится тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один вохровец в состоянии средней тяжести.
"Сотрудники полиции, пострадавшие в поселке Каменка, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Согласно данным, двух пострадавших полицейских посетил начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Он сообщил, что в ближайшее время они будут транспортированы в краевую больницу для дальнейшего лечения. Кроме того, каждому сотруднику будут выплачены компенсации.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании.
8 августа, 13:49РИА НовостиЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах