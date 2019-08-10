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РИА Новости

В МВД рассказали о состоянии полицейских, пострадавших под Ачинском

11:22, 10 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции, пострадавшие во время взрыва боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае, находятся в стабильном состоянии, в ближайшее время их перевезут в краевую больницу, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что после взрыва один полицейский находится тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один вохровец в состоянии средней тяжести.
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Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 12 человек
"Сотрудники полиции, пострадавшие в поселке Каменка, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Согласно данным, двух пострадавших полицейских посетил начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Он сообщил, что в ближайшее время они будут транспортированы в краевую больницу для дальнейшего лечения. Кроме того, каждому сотруднику будут выплачены компенсации.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании.
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Красноярский крайАчинскАчинский районКаменкаПроисшествия
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