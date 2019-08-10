Для проливки территории арсенала под Ачинском задействовали роботов

Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе. Архивное фото

Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе

АЧИНСК (Красноярский край), 10 авг - РИА Новости. Военные инженеры задействовали робототехнические комплексы пожаротушения "Уран-14" для проливки территории склада с боеприпасами под Ачинском в Красноярском крае, сообщили в субботу в Минобороны России.

"Специалисты международного противоминного центра и инженерных подразделений Центрального военного округа приступили к проливке технической территории склада с использованием дистанционно управляемых робототехнических комплексов пожаротушения "Уран-14", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что также для проливки технической территории склада задействованы защищенные специальные тяжелые бронированные пожарные машины на базе танка "СПМ-7". Обеспечивают работу пожарных комплексов бронированные инженерные машины разграждения на базе танков.

Также продолжают сброс воды для проливки территории склада самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, оборудованные специальными водосливными устройствами. "Работа авиации, многофункциональных робототехнических комплексов и специальных машин пожаротушения продолжится до полной проливки территории склада", - отметили в Минобороны.

"Уран-14" представляет собой роботизированный комплекс пожаротушения. Он передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным.