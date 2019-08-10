Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T11:20Z
https://ria.ru/20190810/1557369761.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155727/19/1557271968_0:0:1377:776_1036x0_80_0_0_d5af6e864baec8ffbc59ac661ba6c997.jpg
РИА Новости

Для проливки территории арсенала под Ачинском задействовали роботов

11:20, 10 августа 2019
573
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе. Архивное фото
АЧИНСК (Красноярский край), 10 авг - РИА Новости. Военные инженеры задействовали робототехнические комплексы пожаротушения "Уран-14" для проливки территории склада с боеприпасами под Ачинском в Красноярском крае, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Специалисты международного противоминного центра и инженерных подразделений Центрального военного округа приступили к проливке технической территории склада с использованием дистанционно управляемых робототехнических комплексов пожаротушения "Уран-14", - сказали в Минобороны.
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Вчера, 09:14РИА Новости
Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
В военном ведомстве добавили, что также для проливки технической территории склада задействованы защищенные специальные тяжелые бронированные пожарные машины на базе танка "СПМ-7". Обеспечивают работу пожарных комплексов бронированные инженерные машины разграждения на базе танков.
Также продолжают сброс воды для проливки территории склада самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, оборудованные специальными водосливными устройствами. "Работа авиации, многофункциональных робототехнических комплексов и специальных машин пожаротушения продолжится до полной проливки территории склада", - отметили в Минобороны.
"Уран-14" представляет собой роботизированный комплекс пожаротушения. Он передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании.
Автомобиль скорой медицинской помощи
8 августа, 13:49РИА Новости
ЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах
110001
Обсудить 0
Красноярский крайАчинскАчинский районРоссияБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Взрывы на военном полигоне под Ачинском
Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
В МВД рассказали о состоянии полицейских, пострадавших под Ачинском
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Стрелявший в норвежской мечети возможно убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
Лента новостейМолния