Для проливки территории арсенала под Ачинском задействовали роботов

АЧИНСК (Красноярский край), 10 авг - РИА Новости. Военные инженеры задействовали робототехнические комплексы пожаротушения "Уран-14" для проливки территории склада с боеприпасами под Ачинском в Красноярском крае, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Специалисты международного противоминного центра и инженерных подразделений Центрального военного округа приступили к проливке технической территории склада с использованием дистанционно управляемых робототехнических комплексов пожаротушения "Уран-14", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве добавили, что также для проливки технической территории склада задействованы защищенные специальные тяжелые бронированные пожарные машины на базе танка "СПМ-7". Обеспечивают работу пожарных комплексов бронированные инженерные машины разграждения на базе танков.
Также продолжают сброс воды для проливки территории склада самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, оборудованные специальными водосливными устройствами. "Работа авиации, многофункциональных робототехнических комплексов и специальных машин пожаротушения продолжится до полной проливки территории склада", - отметили в Минобороны.
"Уран-14" представляет собой роботизированный комплекс пожаротушения. Он передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании.
8 августа, 13:49РИА НовостиЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах