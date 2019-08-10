Посол Пакистана заявил о контакте с Россией по ситуации вокруг Кашмира

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Исламабад находится в контакте с Москвой по предпринимаемым шагам вокруг Джамму и Кашмира, заявил в субботу РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

"Мы информируем международное сообщество о ситуации в регионе и об угрозах безопасности. У меня была встреча в российском МИД, также российский посол в Исламабаде был пробрифингован в МИД Пакистана. Так что Москва уведомлена о ситуации и о нашей позиции по происходящему", - сказал посол.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. В среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.

Посол отметил, что Исламабад традиционно приветствует посреднические усилия в урегулировании с соседом, это касается как предложений со стороны США, так и России.

"Ранее уже было предложение о посредничестве от Вашингтона, мы его приняли, Индия отклонила. Точно так же в феврале, сразу после инцидента в Пулваме, Россия предложила площадку для переговоров между Индией и Пакистаном, и мы приняли это предложение, Индия отклонила его. И поскольку этот спор признан на международном уровне, мы сохраняем приверженность международным усилиям по организации переговоров. Если кто-то с российской стороны заявит о намерении посетить Пакистан, мы будем это только приветствовать. Но насколько я знаю, пока сообщений об этом не было", - отметил Халилулла.