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РИА Новости

Посол Пакистана заявил о контакте с Россией по ситуации вокруг Кашмира

11:15, 10 августа 2019
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© Фото : посольство Пакистана в РоссииЧрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла
Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла
© Фото : посольство Пакистана в России
Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Исламабад находится в контакте с Москвой по предпринимаемым шагам вокруг Джамму и Кашмира, заявил в субботу РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.
"Мы информируем международное сообщество о ситуации в регионе и об угрозах безопасности. У меня была встреча в российском МИД, также российский посол в Исламабаде был пробрифингован в МИД Пакистана. Так что Москва уведомлена о ситуации и о нашей позиции по происходящему", - сказал посол.
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В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. В среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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Посол отметил, что Исламабад традиционно приветствует посреднические усилия в урегулировании с соседом, это касается как предложений со стороны США, так и России.
"Ранее уже было предложение о посредничестве от Вашингтона, мы его приняли, Индия отклонила. Точно так же в феврале, сразу после инцидента в Пулваме, Россия предложила площадку для переговоров между Индией и Пакистаном, и мы приняли это предложение, Индия отклонила его. И поскольку этот спор признан на международном уровне, мы сохраняем приверженность международным усилиям по организации переговоров. Если кто-то с российской стороны заявит о намерении посетить Пакистан, мы будем это только приветствовать. Но насколько я знаю, пока сообщений об этом не было", - отметил Халилулла.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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