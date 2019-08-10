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РИА Новости

Назван "самый беременный" регион России в 2018 году

11:10, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкРабота перинатального центра
Работа перинатального центра
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Работа перинатального центра. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самую большую долю беременных женщин в России в 2018 году зарегистрировали на Алтае, самую маленькую – в Курской области, следует из статистического сборника Минздрава.
"Беременность, роды и послеродовой период на 100 тысяч населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)" - говорится в сборнике.
Самая малая доля беременных зафиксирована в Курской, Тюменской и Амурской областях.
В сборнике отмечается, что в прошлом году в России родились почти 1,6 миллиона детей.
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