Назван "самый беременный" регион России в 2018 году

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самую большую долю беременных женщин в России в 2018 году зарегистрировали на Алтае, самую маленькую – в Курской области, следует из статистического сборника Минздрава.

"Беременность, роды и послеродовой период на 100 тысяч населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)" - говорится в сборнике.

Самая малая доля беременных зафиксирована в Курской, Тюменской и Амурской областях.