СК завел дело после взрыва на заправке в Ингушетии

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после взрыва на заправке в Ингушетии, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Ингушетии сообщили, что в 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники. Позднее в региональном МВД сообщили РИА Новости, что причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", - говорится в сообщении.