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РИА Новости

СК завел дело после взрыва на заправке в Ингушетии

11:09, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после взрыва на заправке в Ингушетии, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в ГУ МЧС РФ по Ингушетии сообщили, что в 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники. Позднее в региональном МВД сообщили РИА Новости, что причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Вчера, 01:00РИА Новости
МВД назвало предварительную причину взрыва на заправке в Ингушетии
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 августа на автомобильной заправке в Ингушетии при распределении сжиженного углеводородного газа в емкости для хранения произошло возгорание, в результате которого несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Кроме того, точное количество пострадавших уточняется.
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Следственный комитет РФИнгушетияРоссияПроисшествия
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