В ДНР обвинили ВСУ в семи нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о девяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило семь раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.