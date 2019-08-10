Двое пострадавших в ДТП под Тамбовом находятся в реанимации

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Двое из восьми пострадавших в ДТП с двумя микроавтобусами в Тамбовской области находятся в реанимации, сообщила РИА Новости первый заместитель начальника регионального управления здравоохранения Ольга Виницкая.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen на 135-м километре трассы Тамбов – Воронеж. По данным полиции, Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение.
"Два человека в реанимации – мужчина и женщина, один из них прооперирован. Пострадавший подросток – в областной детской больнице", - сказала собеседница.
Остальные пострадавшие, по ее словам, находятся в отделениях с различными травмами.
"Все пострадавшие - под пристальным вниманием врачей, получают всю необходимую помощь", - подчеркнула собеседница.