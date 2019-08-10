Трех пострадавших при взрыве на заправке в Ингушетии перевезли в Чечню

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Троих из шести пострадавших в результате взрыва на газовой заправке в Ингушетии перевезли на лечение в Грозный, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Ингушетии сообщили, что в 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники. По информации МВД, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности.