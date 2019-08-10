Медведев поздравил актера Олега Стриженова с 90-летием

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил актера театра и кино Олега Стриженова с 90-летием, отметив, что фильмы с его участием смотрят и пересматривают зрители разных поколений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Среди сыгранных вами персонажей – люди разных стран и эпох, взглядов и темпераментов. Вы смогли проникнуть в самую суть их противоречивых характеров, создать глубокие и сложные образы, буквально прожить эти судьбы. Зрители разных поколений искренне любят Вас, а замечательные фильмы с вашим участием смотрят и пересматривают", - говорится в тексте телеграммы.
Вчера, 01:32РИА НовостиБиография Олега Стриженова
Олег Стриженов – народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой Орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.