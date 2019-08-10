Медведев поздравил актера Олега Стриженова с 90-летием

"Среди сыгранных вами персонажей – люди разных стран и эпох, взглядов и темпераментов. Вы смогли проникнуть в самую суть их противоречивых характеров, создать глубокие и сложные образы, буквально прожить эти судьбы. Зрители разных поколений искренне любят Вас, а замечательные фильмы с вашим участием смотрят и пересматривают", - говорится в тексте телеграммы.