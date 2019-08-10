Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 12 человек

Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019

Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019

КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. После взрыва боеприпаса на военном складе под Ачинском в Красноярском крае за помощью к медикам обратились 12 жителей села Каменка, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"Четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Восьмерым пострадавшим оказана медицинская помощь в приемном покое Ачинской межрайонной больницы, пациенты осмотрены и проконсультированы врачами. Госпитализация не потребовалась", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, у всех пострадавших — травмы из-за ударной волны.

Новый пожар на военном складе в селе Каменка произошел накануне вечером из-за того, что в стеллаж с боеприпасами попала молния.

ЧП на арсенале

Пятого августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. По последним данным, погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

В районе ввели режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек.