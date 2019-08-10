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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 12 человек

10:38, 10 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. После взрыва боеприпаса на военном складе под Ачинском в Красноярском крае за помощью к медикам обратились 12 жителей села Каменка, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.
"Четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Восьмерым пострадавшим оказана медицинская помощь в приемном покое Ачинской межрайонной больницы, пациенты осмотрены и проконсультированы врачами. Госпитализация не потребовалась", — говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, у всех пострадавших — травмы из-за ударной волны.
Новый пожар на военном складе в селе Каменка произошел накануне вечером из-за того, что в стеллаж с боеприпасами попала молния.

ЧП на арсенале

Пятого августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. По последним данным, погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.
В районе ввели режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек.
На тушение ушло около суток, 6 августа пожар ликвидировали, и жители стали возвращаться в свои дома. В Каменке пострадали как многоквартирные дома, так и частная застройка — выбиты окна, повреждены крыши и двери.
Автомобиль скорой медицинской помощи
8 августа, 13:49РИА Новости
ЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинскПроисшествия
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