Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
"Ожирение на 100 тысяч соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область - 935,1, Алтайский край – 867,8, Ульяновская область 849,7", - говорится в сборнике.
Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области, отмечается в сборнике.
Всего в России более 2 миллионов людей страдают ожирением, из них 450 тысяч выявили в 2018 году, уточняется в материале.
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