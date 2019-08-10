Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.

"Ожирение на 100 тысяч соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область - 935,1, Алтайский край – 867,8, Ульяновская область 849,7", - говорится в сборнике.

Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области, отмечается в сборнике.