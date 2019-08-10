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РИА Новости
Культура

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

10:30, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
На днях стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой. При этом ей запрещается исполнять музыкальные произведения продюсера, а центр отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.
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Подписчики вступились за певицу Наргиз в социальных сетях
По словам певицы, руководство MALFA сорвало концерты, которые должны были состояться в этом месяце.
"Мало того, со слов организатора воронежского концерта, "Малфа" заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я якобы не вышла... Попахивает девяностыми?" — написала Наргиз в Instagram.
Певица призналась, что "теряет дар речи" от "подлости и бесчестия", и вспомнила, что о подобном исходе ее не раз предупреждали знакомые.
"Со стороны "Малфы" и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями", — подчеркнула артистка.
Накануне промоутер Сергей Лавров заявил, что причиной разрыва контракта стали "странности" в поведении певицы. По его словам, Наргиз пропадала так, что с ней нельзя было связаться, употребляла алкоголь перед выходом на сцену, а также курила в запрещенных местах, за что организаторы концертов получали штрафы.
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
9 августа, 13:24РИА Новости
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
87116303629142
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КультураНовости культурыШоу-бизнесМаксим Фадеев
Популярные комментарии
Кто эти люди? И почему никто не пишет про моего соседа Петровича - он вчера будучи немного не трезв прилег отдохнуть на грядке морковки бабки Нины. За что получил лопатой по спине. Почему об этом никто не написал? Почему про певиц ртом пишут, а про Петровича нет?
10 августа, 11:33
ПСПоручик Сами знаете
1122443112
Уверен что виновата певица Наргиз .
10 августа, 11:14
Alex Markov
82322013
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