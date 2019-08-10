На Украине более сотни населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 10 авг - РИА Новости. Более сотни населенных пунктов обесточены в шести областях Украины из-за ухудшения погодных условий, сообщается на сайте Госслужбы по ЧС Украины.

"В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская - 51, Черниговская - 32, Сумская - 26 Житомирская - 16, Донецкая - 3 и Волынская - 1", - сообщила пресс-служба.