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РИА Новости

Делегацию украинских депутатов пригласили посетить Крым

10:15, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Бойко вместе с делегацией депутатов может посетить Крым, чтобы сформировать однозначную позицию по российскому статусу полуострова, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что "Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма".
"Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления. Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, крымская сторона, в случае согласования такого визита по линии МИД РФ, готова встретить делегацию.
"Уверен, что после посещения Крыма, каких-либо сомнений насчет законности крымского референдума и правильности выбора крымчан, пожелавших связать свое будущее с Россией, в партии "Оппозиционный блок — За жизнь" не останется", - сказал Гемпель.
Гемпель подчеркнул, что знаком с Бойко и знает его как взвешенного политика.
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8 июня, 09:42РИА Новости
Глава делегации стран ЕС назвала санкции против Крыма ошибкой
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Юрий ГемпельВерховная Рада УкраиныКрымУкраинаВ мире
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