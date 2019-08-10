Астроном назвал "пиковое" время для наблюдения метеорного потока Персеиды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Наилучшие условия для наблюдения пика активности метеорного потока Персеиды наступят с 11 по 13 августа во второй половине ночи из-за почти полной луны, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

Начиная с 10 по 13 августа земляне могут наблюдать максимум метеорного потока Персеид, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной.

"К сожалению, в этом году наблюдения Персеид на территории России сильно затруднит предстоящее 15 августа полнолуние, то есть в дни максимума активности потока засветка от Луны будет очень сильная. Тем не менее, 13 августа Луна (на широте Крыма) зайдет за горизонт в 3.19 ночи (мск), что позволяет нам спокойно наблюдать метеорный рой Персеид вплоть до утренней зари", - сказал Якушечкин.

Наблюдения будут возможны даже ранее, когда Луна уже будет достаточно низко над горизонтом. К этому времени созвездие Персей (где находится радиант потока – мнимая точка вылета метеоров потока) поднимется довольно высоко. Это позволит в течение двух часов насладиться Персеидами, сказал астроном.

Для наблюдателей в Москве 13 августа Луна уйдет за горизонт в районе 2.15 ночи, однако и утренние сумерки на широте Москвы наступят гораздо раньше, чем на юге России - в 3. 14 мск. Что касается Владивостока, то, поскольку он находится, почти на широте Симферополя, обстоятельства наблюдений (связанные с засветкой Луной) полностью аналогичны крымским, уточняет Якушечкин.

Астроном рекомендует начать наблюдения Персеид уже с 10 августа, когда Луна будет заходить за горизонт еще раньше. В ночь с 9 на 10 августа спутник Земли зайдет за горизонт в районе 1 часа ночи, а именно в эту ночь произойдет соединение Луны и Юпитера. Расстояние между объектами будет около 2,5 градусов дуги (Для примера – диаметр диска полной Луны - около 0,5 градуса).